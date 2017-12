Reclamações Semanais

São Paulo Reclama

(Período: 20 a 24/1) total de reclamações –56

1.º Telefônica/Vivo 8 2.º NET 8 3.º Secretarias Municipais 6 4º CET 4 5.º Sec. Coord. das Subs / Psiu 3 6.º Detran / AES Eletropaulo 2 7.º Embratel/Claro e SKY 2 8.º TAM 2

Seus Direitos

(Período: 20 a 24/1) total de reclamações –69

1.º Sites 11 2.º Planos de Saúde 8 3.º Eletrodomésticos 8 4º Automóveis 7 5.º Pequenos Produtos 6 6.º Lojas 5 7.º Bancos 3 8.º Eletrônicos 3

1) Sites (11) – 2 Submarino .com ; 2 Ponto Frio. com; 1 Casas Bahia. com; 1 Pag Seguro; 1 Mercado Livre; 1 Site Couse Coture; 1 IG; 1 Extra. com; 1 Sephora

2- Planos de Saúde (8) – 3 Qualicorp; 2 Unimed Paulistana; 1 Sulamérica Saúde; 1 Unimed Fesp; 1 Unimed Vitória

3- Eletrodomésticos (8) – 2 Electrolux; 1 Brastemp; 1 Samsung; 1 GE; 1 Fijutsu; 1 Frigelar; 1 Springer

4- Automóveis (7) – 2 Nissan; 1 Citroen; 1 Volkswagen; 1 JAC Motors; 1 Localiza Rent a Car; 1 Hertz

5- Pequenos Produtos (6) – 1 Open Line; 1 Skin Max; 1 Yale la Font; 1 JCL Ferragens; 1 Montac Serralheria; 1 GM Portões

6- Lojas (5) – 2 Etna; 1 Casas Bahia; 1 Kalunga; 1 Camicado

7- Bancos (3) – 2 Itaú; 1 Santander

8 – Eletrônicos (3) – 1 Microsoft; 1 CCE; 1 LG