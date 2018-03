Problemas da SKY

“O serviço e o atendimento são péssimos”, informa o leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há anos assino SKY e desde julho/2012 tenho problemas constantes com eles. Aparelho que não grava, trocam por outro que só da problemas, 1 semana sem sinal, técnico troca o aparelho e leva o módulo embora, horas para conseguir falar com o SAC, funcionários despreparados, etc. Liguei na SKY solicitando o cancelamento, mas não aguentei ficar esperando mais de 30 minutos para ser atendido. Não aguento mais. É necessário que a SKY melhore o treinamento dos funcionários para que consigam dar o suporte necessário. Estou profundamente irritado e insatisfeito com essa empresa. Samuel Sandes / São Paulo

Resposta: A SKY informa que no dia 8/6 uma funcionária entrou em contato com o sr. Sandes confirmando o cancelamento da assinatura. A devolução será realizada no cartão de crédito, no prazo de 30 a 60 dias, conforme estipulado pela administradora do cartão.

Réplica do leitor: Como a empresa não solucionou nenhum dos problemas relatados, optei pelo cancelamento e o reembolso dos valores pagos.