Recall de cadeiras infantis

Fecho de fivela do cinto de segurança pode abrir em caso de impacto

Por Jerusa Rodrigues

As marcas de produtos infantis Chicco e Burigotto anunciaram hoje recall da fivela do cinto de segurança de cadeiras de bebê para automóveis (bebê-conforto), em razão do risco de abertura do fecho em caso de batida e, em conquência, eventual desprendimento da criança.

Segundo o Departamento Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça, o defeito pode acarretar lesões graves às crianças e aos demais ocupantes do veículo.

De acordo com a Burigotto, a campanha abrange 5.122 produtos colocados no mercado de consumo. Já a Artsana Brasil Ltda (Chicco) informou que o recall abrange 7.842 unidades.

Mais informações podem ser obtidas nos sites da Burigotto, da Chicco e do Ministério da Justiça.