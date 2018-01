Veja quais são as empresas de pagamento eletrônico mais reclamadas

Procon lista empresas ‘facilitadoras de pagamento’ com mais de mil reclamações

Por Jerusa Rodrigues

De acordo com a Fundação Procon-SP, essas empresas mantêm como parceiros comerciais sites que não cumprem a oferta, ou seja, não entregam, ou o fazem fora do prazo ou diferente do pedido e com problemas.

O maior número de queixas se refere à falta de entrega dos produtos (482 registros).

As facilitadoras de pagamento deveriam oferecer ao consumidor segurança na compra, com a devolução dos valores pagos, em caso de descumprimento da oferta. Mas, como o prazo estabelecido para questionar problemas da compra é, em geral, menor que o estabelecido pelos vendedores, o consumidor acaba perdendo o prazo para reclamar de irregularidades.

Dessa forma, antes de efetuar qualquer transação, o Procon orienta que o consumidor pesquise as referências do fornecedor, guarde todos os documentos da oferta e da compra e, ao fazer uso das facilitadoras, fique atento às condições oferecidas.

Deve-se evitar comprar em sites que oferecem como forma de pagamento apenas boleto e/ou depósito em conta corrente de pessoa física. E é recomendado ainda fazer uma pesquisa nas redes sociais para verificar se há reclamações sobre essas empresas.