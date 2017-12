Queda de energia na região da Bela Vista

‘A Eletropaulo não está preocupada em resolver o problema’, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No dia 5/12 os moradores da Rua Maestro Cardim, na Bela Vista, ficaram sem energia. Após vários contatos com a Eletropaulo, o prazo dado para a regularização do serviço foi de 28 horas. O problema ocorre sempre no mesmo transformador que, de repente, dá um estouro e a luz acaba. Por que a Eletropaulo não dá uma solução definitiva a esse problema? Isso sem contar os prejuízos que não são cobertos, como a perda de alimentos e o prejuízo no comércio. Sonia Santos / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que no dia 5/12 a região foi atingida por chuvas e ventos fortes, o que provocou queda de galhos e árvores sobre a rede de energia. A energia foi restabelecida às 21h45 do dia seguinte.

Réplica da leitora: Recebi uma carta-padrão da Eletropaulo com pedidos de desculpa. Creio que nem sequer alguém leu a minha reclamação. No dia seguinte ficamos novamente sem energia por duas vezes, mesmo não havendo ocorrência de chuva nem de ventos. O problema está no transformador e enquanto a isso a Eletropaulo não respondeu.