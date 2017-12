Quedas de energia são comuns

Estou cansado das promessas da AES Eletropaulo, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo da AES Eletropaulo pelo mau serviço prestado e descaso com o cliente. Nos últimos dias aumentou o número de quedas de energia na Travessa Alfredo Zitarrosa, Jardim Donária. Já reclamei diversas vezes no SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), na Ouvidoria e até na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), mas o problema permanece. Sempre vejo propagandas de que o serviço está melhorando, mas não é isso que eu percebo. Nos dias 5, 17, 21, 24 de dezembro e 5 de janeiro fiquei sem luz. Espero por uma solução simples e rápida da AES Eletropaulo! Maycon Gustavo / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que grande parte das interrupções no último mês ocorreram por causa da queda de galhos de árvore sobre as fiações. Vale ressaltar que, nesses casos, foram necessárias manobras na rede para minimizar o impacto dos clientes afetados. A empresa ressalta que o endereço do cliente será contemplado no plano de melhorias da empresa.

Réplica: Eles não cumprem com o estipulado, pois as quedas de energia permanecem. Esse tipo de informação, de que serão feitas manutenção e prevenção, já vem sendo dada desde a primeira metade de 2013 e, mesmo assim, os problemas só têm aumentado. Darei um prazo de, no máximo, 60 dias para que resolvam todos os problemas. Caso haja reincidência, entrarei com processo contra a empresa.