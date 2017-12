Queda de energia é frequente em Taboão da Serra

“Reclamei várias vezes na AES Eletropaulo, mas não adiantou nada”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo dos inúmeros cortes de energia que a Eletropaulo vem fazendo em Taboão da Serra. No mês passado houve nada menos do que 3 cortes. Em agosto, nos cinco primeiros dias, tivemos mais três cortes. Nem preciso enumerar os prejuízos decorrentes dessas interrupções, as quais, no mínimo, são um desrespeito aos consumidores. Já reclamei na Ouvidoria da Eletropaulo, mas de nada adiantou. Osmar Oliveira Lima / Taboão da Serra

Resposta: A AES Eletropaulo esclarece que a maior parte dos desligamentos que ocorreram na rede que abastece o cliente foram provocados por queda de galhos e árvores sobre a rede. Além disso, nos dias 8 e 12/1, 14/4 e 3 e 4/5, a distribuidora realizou interrupções programadas para manutenção e modernização do circuito que atende a região. Ressalta que os clientes beneficiados foram avisados com antecedência por meio de carta. Ressalta que está fazendo também a inspeção da rede de distribuição do circuito, para mapear as árvores que estão próximas ou em contato com os fios.

Réplica do leitor: Nos últimos 13 dias não houve nenhum corte de energia. No período de 20/7 a 5/8 houve seis interrupções, o que não pode ser considerado nada aceitável.