Queda de árvores provoca falta de luz na Chácara Santo Antônio

Atílio Brunacci afirma que, desde janeiro, sofre com a falta de luz na Chácara Santo Antônio, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. A mesma queixa é apresentada por outros moradores da região. Entre os dias 17 e 18 de março, eles ficaram três vezes sem energia.

Reclamação de Atílio Brunacci: “Desde janeiro último, tornou-se constante a faltar energia elétrica na minha residência e nas demais residências da vizinhança na Chácara Santo Antônio. Gostaria que a AES Eletropaulo fizesse uma revisão séria na rede elétrica da área em questão para solucionar de vez o problema e eliminar os transtornos. Nessa mesma área, existem três casas de repouso e uma clínica infantil, todas, certamente, afetadas pelo problema apontado.”

Resposta da AES Eletropaulo: “A empresa informa que as principais quedas de energia ocorridas no bairro são referentes aos ventos fortes e quedas de árvores sob a fiação. Esclarecemos que a concessionária realizará, até o fim de abril, a poda de mais de quinze árvores no bairro, além da instalação de novos condutores de energia protegidos que são menos suscetíveis a interrupções de energia caudadas por queda de galhos. A distribuidora ressalta que, no dia 18 de março, foi instalado um religador automático no endereço mencionado pelo cliente”.

