Queda constante de energia na Vila Monumento

“Qual a desculpa da Eletropaulo?”, questiona leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 23/9 não chovia, não ventava e a Vila Monumento, entre os bairros Cambuci e Ipiranga, ficou 4 horas sem energia elétrica, no período das 11 às 15 horas. Liguei na Eletropaulo e o atendente não soube passar nenhuma informação concreta, disse apenas que os técnicos estavam na região buscando solucionar o problema. O que acontece de fato? É estouro de transformador? É a fiação antiga? Ou a somatória dos dois? A Vila Monumento sofre constantemente com falta de luz. Odilon da Silva Rocha / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que a rede, que abastece a casa do cliente, foi inspecionada no mês de setembro e o circuito já está inserido no plano de manutenção da distribuidora.

Réplica do leitor: É louvável a preocupação da Eletropaulo em incluir a região “no plano de manutenção”. Porém, não informa sobre a constante interrupção do fornecimento de energia. Também não garante que esse problema não vai mais ocorrer, já que isso está fora das suas possibilidades ou de sua capacidade.