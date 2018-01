Quatro em cada dez internautas brasileiros já compraram em sites internacionais; veja dicas

Compras em sites estrangeiros é mais comum nas classes A e B e entre os mais escolarizados e os mais jovens

Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostrou que quatro em cada dez consumidores virtuais brasileiros já compraram ao menos uma vez em sites internacionais. O principal motivo apontado para as compras foras do País é essencialmente o preço mais baixo de produtos, mas a “migração” começa a enfrentar dificuldades em razão da alta recente no preço do dólar.

De acordo com a análise do SPC, os consumidores que mais buscaram sites estrangeiros pertencem às classes A e B (48%), pessoas mais escolarizadas (49%) e os mais jovens (45%). Foram ouvidas 676 pessoas das 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, de todas as classes sociais e que já fizeram alguma compra virtual. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais e a confiança é de 95%.

Os sites mais acessados são americanos e chineses, e os produtos mais citados nas compras internacionais são roupas (51%), seguidas de acessórios de vestuário, como cintos e bolsas (36%), acessórios para celulares e tablets (33%), artigos para bebês e crianças (23%), e cosméticos e perfumes (22%).

A vantagem mais comum citada pelos consumidores em 88% dos casos é o preço baixo. A demora na entrega é a desvantagem mais importante para a grande maioria dos consumidores (85%). Além disso, foram citadas as taxas de importação (57%), a possibilidade da Receita Federal apreender a compra (41%) e a incerteza sobre a entrega dos produtos (31%).

“Com exceção dos livros, que contam com isenção tributária, muitos produtos podem ficar retidos ao passarem pela alfândega, na chegada ao Brasil”, disse a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, em nota do órgão à imprensa. “Nesses casos, o barato pode sair caro, já que para liberar as encomendas, o consumidor precisa pagar o Imposto de Importação e o ICMS, que podem encarecer a compra em mais de 60%”, explica a economista.

Soma-se às desvantagens, a recente alta no preço do dólar. “Com o dólar e inflação em alta e o orçamento mais apertado, não compensa para o consumidor esperar muito tempo para receber o produto, além de pagar um frete muito mais caro do que se a compra fosse feita no Brasil”, analisou Kawauti.

Confira as dicas do SPC Brasil para realizar compras na internet de forma segura:

1. Verifique o número de reclamações da empresa em sites especializados, fóruns e redes sociais;

2. Cheque se os valores de câmbio e possíveis taxas compensam a compra, se comparados a sites nacionais. Se estiver comprando no cartão de crédito, lembre-se que a taxa de câmbio usada para a conversão será aquela do dia do fechamento da fatura;

3. Compre um produto mais barato primeiro para ver se a entrega é feita corretamente e no prazo, para só depois fazer compras mais caras no site;

4. Compare os preços e fretes em diversos sites, de diferentes países. Às vezes promoções e descontos diminuem o preço consideravelmente.