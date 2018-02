Quase todas as cidades do País têm calçadas inadequadas

O dever dos proprietários é conservar suas calçadas em boas condições

O caso das calçadas esburacadas ou com outros defeitos é um problema que persiste praticamente em todas as cidades brasileiras. Sobre esse assunto autoridades já abordaram várias vezes, mas a solução é lenta. Em pequenos núcleos urbanos parece que a coisa anda ainda pior, porque se torna decisão política e nenhuma autoridade municipal quer perder voto, pois, caso leve o caso a sério, vai defrontar-se com pequenos proprietários, cujo dever é conservar suas calçadas em bom estado. Na capital falta intensa fiscalização nesse sentido, pois os passeios em boas condições existem apenas em raríssimas quadras de rua, em maior quantidade na parte central. Nos bairros, principalmente na periferia, isto se torna uma calamidade. Perguntamos às autoridades municipais: será que algum dia este problema será finalmente solucionado para o conforto dos pedestres no seu direito de “ir e vir”? João Rochael / São Paulo