Quais são os direitos do consumidor?

Palestra gratuita do Procon vai abordar os pontos básicos do CDC

Por Jerusa Rodrigues

No dia 22/8, quinta-feira, a Fundação Procon-SP vai ministrar uma palestra aberta ao público sobre quais são os deveres e direitos tanto do consumidor quanto no fornecedor contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O evento vai ser realizado das 9 às 12 horas na Rua Barra Funda, 930, 4.º andar, sala 407.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Procon ou pelo telefone 3824-7065.

“A informação é uma importante ferramenta capaz de reduzir conflitos e promover o necessário equilíbrio nas relações de consumo”, defendeu a diretora de Estudos e Pesquisas do Procon-SP, Valéria Rodrigues Garcia, em nota divulgada pelo órgão hoje (14/7).