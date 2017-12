Quais cuidados devo ter ao escolher um pet shop?

Antes de contratar serviços de um pet shop, é necessário ficar atento a alguns pontos. O Procon-SP orienta o consumidor a ir até o local antes de levar o bichinho de estimação e verificar as condições de higiene, contato com outros animais, uso de focinheira, condições de entrega e retirada dos animais, quem são os tratadores, entre outras observações. No caso de hospedagem, é importante informar o pet shop sobre os hábitos do animal, alimentação e uso de medicamentos.

O Procon-SP explica que é importante que essas informações sejam repassadas por escrito. Valor, forma de pagamento, serviço contratado e identificação do animal também devem constar no documento.

Se alguma cláusula do contrato for desrespeitada, o consumidor pode procurar o órgão para orientações e, se for preciso, acionar o judiciário.

Produtos. O Procon-SP alerta que é preciso tomar alguns cuidados na compra de produtos de higiene para animais. Prazo de validade, fabricante, modo de utilização e eventuais restrições e/ou precauções a serem observadas devem estar especificadas no rótulo.

É importante lembrar que o consumidor deve sempre consultar um profissional veterinário antes de comprar anti-pulgas, shampoos e outros produtos que possam causar reações nos animais.

No caso de medicamentos, o cuidado deve ser ainda maior. Não compre nenhum remédio sem orientação do veterinário, sempre leia a bula e confira o prazo de validade.