Quais as empresas com mais reclamações no País? Veja lista

Clientes de empresas de telefonia e instituições financeiras foram os que mais foram aos órgãos de defesa do consumidor em 2014

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, divulgou nesta segunda-feira, 9, um balanço com reclamações aos procons de todo o País. Protestos de telefonia e instituições financeiras ficaram entre as queixas mais comuns aos órgãos de defesa do consumidor. Foram mais de 2,4 milhões de reclamações ao longo de 2014. Abaixo, confira quais as empresas alvos da maior quantidade de queixas por área de atuação:

