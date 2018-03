Proteste questiona Anatel sobre comercialização de 4G

Operadoras fazem propaganda enganosa, defende Associação

Por Jerusa Rodrigues

A Proteste Associação de Consumidores e a Associação dos Engenheiros de Telecomunicações enviaram hoje (29/4) à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ofício onde questionam a comercialização de internet móvel com tecnologia de quarta geração (4G) no País, sem que haja estrutura adequada para isso.

Para a Proteste, o lançamento de 4G pelas operadoras pode ser caracterizado como propaganda enganosa, pois aparelhos e planos mais caros acabarão sendo operados em frequências destinadas à tecnologia de terceira geração (3G). A Claro e a Oi começaram a comercializar produtos 4G na semana passada.

“Não é aconselhável o consumidor investir em uma tecnologia ainda cara, compatível com poucos celulares e disponível ainda em poucas regiões de algumas cidades”, disse a entidade em comunicado enviado à imprensa.

