Mais de 100 entidades defendem livre acesso à internet

Representantes da campanha ‘Banda Larga é um Direito’, entre eles a Proteste Associação de Consumidores, entregaram carta a ministro; ação combate o preço elevado, a lentidão e o pouco alcance do serviço

A Associação de Consumidores Proteste e outras 60 entidades entregaram hoje (12/3) carta ao ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, cobrando a universalização do acesso à internet.

A campanha “Banda Larga é um Direito” combate o preço elevado, a lentidão e o pouco alcance do serviço, e cobra do governo medidas para efetivar o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).

Lista das entidades envolvidas:

ABCCom – Associação Brasileira de Canais Comunitários

ABJ – Associação Brasileira dos Jornalistas

Abraço – Associação Nacional das Rádios Comunitárias

Abusar – Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido

Adeccon – Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor

Aeppsp – Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo

Agência Ah! Digital

Amarc Brasil – Associação Mundial de Rádios Comunitárias

Amarribo – Amigos Associados de Ribeirão Bonito

ANPG – Associação Nacional dos Pós-Graduandos

Aneate – Associação Nacional das Entidades de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão

APN’s – SP – Agentes de Pastoral Negros do Brasil

Arpub – Associação das Rádios Públicas do Brasil

Articulação de ONGs de Mulheres Negras Brasileiras

ARTIGO 19

Associação Cultural Alquimídia

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Saibadela – Sete Barras (SP)

Associação de Imprensa Campista

Associação de Mulheres da Zona Leste

Blog http://kdabandalarga.blogspot.com

Boletim Fronteira da Paz

Cadesc – Comunidade Ativa no Desenvolvimento Sócio-Cultural Educacional de Cidade Tiradentes

Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania

Casa da Cultura Digital

CBC – Congresso Brasileiro de Cinema

CDI Campinas – Comitê para Democratização da Informática

Cedeca Interlagos – Centro de Defesa dos Direito da Criança e do Adolescente – SP

Cedenpa – Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará

Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé

Cidadania e Saúde

Cidadela – Arte, Cultura e Cidadania

Cineclube Beco do Rato

Cineclube Cinema nos Bairros

Cineclube Cultura Jorge Comassetto

Cineclube Floresta

Cineclube Natal

Ciranda Independente de Comunicação Compartilhada

Clube de Engenharia do Rio de Janeiro

CNC – Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros

COJIRA – Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (DF, RJ, BA, AL, PB e SP)

Coletivo Digital

Comissão de Ciência e Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo

Conen – Coordenação Nacional de Entidades Negras

Conselho Federal de Psicologia

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo

CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

CUFA – Central Única das Favelas – Itapuã/BA

CUT – Central Única dos Trabalhadores

Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe

Fenaj – Federação Nacional dos Jornalistas

FICC – Federação Internacional de Cineclubes

Fitert – Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão

Fittel – Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações

FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação

FNECDC – Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa dos Consumidor

Fórum CONEN-BA

Geledés – Instituto da Mulher Negra

Gpopai – Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação

Grupo Nós

Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social

Instituto Alana

Instituto Bem Estar Brasil

Instituto D’ Brasil

Instituto de Estudos Sócio-Políticos

Instituto Elo Infinito

Instituto Imersão Latina

Instituto Nupef – Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação

Instituto Patrícia Galvão

Instituto Telecom

IPJ – Instituto Paulista de Juventude

Laboratório Brasileiro de Cultura Digital

LBL – Liga Brasileira de Lésbicas

Movimento Software Livre Guarulhos

MPB – Movimento Música pra Baixar

MNU – Movimento Negro Unificado

Movimento Social Popular Partido da Cultura

Núcleo de Jornalistas Afrodescendentes (RS)

Observatório Cineclubista Brasileiro

Observatório de Controle do Setor Público de Campos

Observatório da Mulher

Ongnet Brasil

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo

Outras Palavras (www.outraspalavras.net)

Ponto de Cultura Caiçaras

Ponto de Cultura Escola Livre de Comunicação Compartilhada

Projeto Pescadores Online – UFPB

Proteste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor

Rádio Atabaques – http://www.radioatabaques.com.br

Rede Estadual de Inclusão Digital do Mato Grosso do Sul – REID MS

Seesp – Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo

Seleção Paulista

Sinagências – Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação

Sindicato dos Bancários da Bahia

Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região

Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação do Estado do Amapá

SinTPq – Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia de Campinas e Região

Sinttel- Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Piauí

Sociedade Ecológica

SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia

Teia Casa de Criação

TVLAN (tvlan.com.br)

UBM – União Brasileira de Mulheres

Uenf – Universidade Estadual do Norte Fluminense

UNE – União Nacional Dos Estudantes