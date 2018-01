Evento debaterá o impacto das novas tecnologias no meio ambiente no bolso do consumidor.

A Proteste Associação de Consumidores está com inscrições abertas para o XII Seminário Internacional Proteste de Defesa do Consumidor, cujo tema será “Durabilidade dos produtos: a troca por um novo modelo é inevitável?“.

Especialistas de diversas áreas do Brasil e do exterior discutirão o impacto do frequente lançamento de novos produtos, com durabilidade menor do que se espera. Estarão em debate as garantias legais, as inovações tecnológicas, o impacto ambiental e os gastos desnecessários para o consumidor estimulado a descartar os produtos.

A diretora de Segurança e sustentabilidade da Associação Europeia de Defesa do Consumidor (BEUC), Sylvia Maurer, abordará a durabilidade dos produtos e a garantia. A mesma mesa redonda terá também a participação de José Geraldo Brito Filomeno, especialista em Direito do Consumidor, e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Roberto Grassi Neto.

O debate sobre o impacto ambiental do descarte massivo de produtos e a sustentabilidade, contará com a participação de Luis Eduardo Flores, especialista da Consumers International e do Promotor de Justiça de Meio Ambiente de São Paulo, José Eduardo Lutti.

A inovação tecnológica será debatida por Marcos A. Borges, chefe-substituto da Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade (Dipac) da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e por Luiz Alberto Zanardi, coordenador setorial da Linha Branca da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

O resultado da pesquisa da PROTESTE sobre a percepção do consumidor quanto à durabilidade dos produtos será apresentada pela especialista Michelle Marques e comentada pela jornalista Lourdes Nassif, da agência Dinheiro Vivo.

Data: 27/8

Horário: 9h às 17h

Local: Rua Machado Bittencourt, nº 361 – Térreo, na Vila Clementino. Será fornecido certificado.

Inscrição: Pelo e-mail seminario@proteste.org.br

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

Mais informações no site: www.proteste.org.br/institucional