Proteste critica falta de treinamento para o uso de extintor em carros

Uso obrigatório do equipamento foi adiado por mais 90 dias pelo Denatran a partir da publicação no Diário Oficial



Apesar de considerar positivo o adiamento do uso do extintor de incêndio do tipo ABC nos automóveis, a Proteste Associação de Consumidores critica a falta de treinamento do consumidor para seu uso de forma adequada.

A associação comparou a obrigatoriedade do equipamento à exigência do estojo de primeiros socorros, abandonado em seguida. “É um dinheiro jogado fora, já que a medida não obriga o dono do carro a passar por treinamento que o habilite a usar o extintor em casos de emergência”, defendeu em nota Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste.

A suspensão da obrigatoriedade dos novos extintores foi determinada pelo Ministério das Cidades, após motoristas de várias regiões do País relatarem dificuldades para encontrar o equipamento.

Até abril de 2015, de acordo com a norma, o extintor ABC será obrigatório para todos os veículos fabricados no Brasil até 2009. Os carros produzidos a partir de 2010 já têm o novo modelo. O motorista que não tiver o equipamento receberá multa de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira de habilitação.

O extintor ABC controla incêndios em estofados, tapetes e painéis, enquanto o modelo antigo, o BC, é eficaz apenas contra fogo em equipamentos elétricos ou provocado por líquidos inflamáveis.

