Proteste acusa refrigerante de fazer propaganda enganosa

Guaraná Antarctica Black ‘sabor açaí’ não tem a fruta descrita no rótulo dos componentes

A Associação de Consumidores Proteste pediu providências ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e aos Procons de São Paulo e do Rio de Janeiro em relação à propaganda enganosa do Guaraná Antarctica Black, lançado no mês passado pela Companhia de Bebidas das Américas (Ambev).

O motivo seria o anúncio do produto como sendo a mistura do refrigerante com “Frutas da Amazônia: guaraná e sabor açaí”, sem conter a fruta nos ingredientes apresentados no rótulo do produto.

A Proteste pediu alterações da rotulagem e das campanhas publicitárias e que seja feita uma “contrapropaganda” pela empresa para esclarecer o consumidor.

Aos Procons foram solicitadas providências para que elucidem com a empresa se o refrigerante contém açaí na mistura e qual a sua porcentagem no produto final.

Outro lado. A Ambev informou que acompanha a avaliação do Conar e do Procon e afirmou que o Guaraná Antarctica Black traz em sua formulação o aroma natural de açaí, seguindo as normas legais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).