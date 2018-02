Propaganda enganosa da Telefônica/Vivo

A operadora cobra o acesso à internet indevidamente, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Cansei de reclamar na Vivo sobre as cobranças indevidas do serviço Vivo Internet Pré. Na época em que adquiri o pacote, o atendente informou que, quando usasse todo o limite de 200 MB do plano, a velocidade apenas seria reduzida e não receberia nenhuma cobrança a mais, mas não é isso que acontece. Desde o mês passado, quando ultrapasso o limite, sou cobrada por cada acesso à internet. No último mês foram descontados R$ 8,82. Essa é uma cobrança abusiva, além de se tratar de propaganda enganosa, pois não fui informada de nada no ato da compra. Viviane Prates Batista / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que não há nenhuma anormalidade no serviço oferecido à sra. Viviane. A empresa orientou a cliente sobre o plano adquirido e as formas de cobranças. A cliente está ciente das informações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: Por causa da má prestação de serviço , optei por cancelá-lo. Contratei o serviço da concorrente.