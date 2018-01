Promoção fica só na oferta

TIM não cumpre proposta e envia fatura com valor acima do combinado; consumidor reclama da dificuldade para solucionar o problema com a empresa

Reclamação do leitor: No dia 21/2 recebi uma proposta de aderir a um plano de R$ 29,90, que estava por R$ 32,90 para usar sem limites, aceitei e convidei minha mãe para adquiri também o plano. Em poucos dias recebemos as faturas de R$ 32,90 e resolvemos não pagar, pois a TIM cobrava um valor maior do que o combinado. Liguei diversas vezes e meu problema não foi resolvido. O que podemos esperar de uma operadora que liga oferecendo um plano e cobra o valor superior, temos a gravação da atendente (que ligou do Rio de Janeiro). Minha mãe quer cancelar não somente o plano, como as nossas linhas, tudo isso por causa da incompetência de uma operadora que deveria oferecer serviços e oferece desespero e má informação. Luis Antonio Costa / São Paulo

Resposta: O Centro de Relacionamento com Cliente TIM disse que entrou em contato com o cliente para informar que o desconto foi concedido e a fatura, ajustada.

Comentário do leitor: Pensei em desistir de ser cliente TIM, paguei o valor cobrado por uma questão simples, honrar meus compromissos por ter um nome a zelar. O canal do Estadão me ajudou muito, pois foram horas tentando provar que a ligação que recebi para fazer um plano em promoção era balela. Da próxima vez que receber uma ligação de alguma promoção não aceitarei.