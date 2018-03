Bar funciona durante toda a madrugada, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: É lamentável a situação que os moradores da Rua Mourato Coelho, na altura do número 590, enfrentam todas as noites. Na esquina dessa rua com a Cardeal Arco Verde há um bar que fica aberto durante a madrugada, o que gera bagunça e gritaria até as 7 horas. Liguei inúmeras vezes para o Psiu reclamando, mas esse estabelecimento nunca foi fiscalizado. Nas quartas-feiras há futebol e os frequentadores ficam até as 5 horas soltando bombas. Até quando a Prefeitura ficará inerte aos problemas citados? É um total descaso e incompetência! Almir de Matos / São Paulo

Resposta da Prefeitura: O Programa de Silêncio Urbano (Psiu) informa que realizou vistoria no estabelecimento, na madrugada de 7/4, e o ruído emitido estava dentro do permitido na legislação. Após essa solicitação, outra vistoria será programada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: O estabelecimento está infringindo a legislação, pois fica aberto após a 1 hora. Por esse motivo, frequentadores de outros bares que funcionam até o horário permitido migram para o estabelecimento fazendo algazarra.