Programa de pontos da TAM

Companhia aérea dificulta uso de milhas, reclama leitora



Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No dia 11/4 fui até uma loja da TAM Viagens emitir uma passagem pelo programa de milhas. Pensava em viajar nos meses de agosto, setembro ou outubro para Nova York. O trecho seria SP/NY. Já sabia que só poderia emitir o bilhete 6 meses antes do embarque, de acordo com a regra estabelecida pela TAM. Porém a atendente de uma forma nada solícita informou que não havia nada disponível até o dia 11/10 para esse trecho. Ela me ofereceu outros trechos, mas não quis. Não consegui emitir a passagem com as milhas. Por que acumulamos pontuação, se não conseguimos utilizá-la? Quero uma explicação da TAM. É uma falta de respeito com o cliente. Rafaela Prieto / São Paulo



Resposta da companhia: A TAM entrou em contato com a sra. Rafaela para prestar esclarecimentos. A companhia considera importante esclarecer que a limitação da oferta de assentos nas classes restritas, assim como nas de tarifas promocionais, está relacionada diretamente à demanda do voo. A TAM ressalta que busca o equilíbrio entre a quantidade de assentos pagantes e os adquiridos com pontos.

Réplica da leitora: O problema não foi solucionado e acho que a TAM age de má-fé. Tentei emitir a passagem com as milhas e não consegui. Como recebi uma resposta-padrão, desisti e comprei a passagem. Hoje (2/5) a TAM lançou uma promoção e o trecho que eu queria está liberado para utilizar as milhas. Isso é uma palhaçada!