Programa de milhas da TAP é confuso

De que adianta acumular milhas se não consigo utilizá-las e ainda pago mais caro pela passagem?

Reclamação do leitor: Faz dois meses que tento conseguir um upgrade para a minha esposa e eu nos voos da TAP utilizando milhas, mas não estou conseguindo. Paguei uma tarifa mais cara justamente para conseguir o upgrade. Além disso, estou viajando na baixa temporada justamente para utilizar as milhas. Minha revolta é tanta que nas próximas viagens pretendo abandonar os voos da TAP e o programa Victoria dessa companhia. Omar Wehby Jr. / São Paulo

Resposta: A TAP informa que contatou o cliente para esclarecer suas dúvidas.

Réplica do leitor: Recebi uma resposta completa da TAP/programa Victoria. Minha esposa e eu estamos aguardando o upgrade no voo de volta Lisboa- São Paulo com as milhas. O problema é que para ter o upgrade com milhas, a TAP exige o pagamento de uma tarifa mais cara, de US$ 180 para cada um. Quando chegamos no aeroporto internacional de Guarulhos, fomos informados de que todas as passagens da classe executiva tinham sido vendidas havia 2 meses de fila de espera. Conclusão: de que adianta acumular milhas se não consigo utilizá-las e ainda pago mais caro pela passagem?