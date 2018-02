Programa de milhagem é investigado pelo MP

“Não é favor, as milhas são passagens pagas antecipadamente pelo cliente”

MP investiga programa de milhagens da GOL ( pag. B10, 16/7) – Muito oportuna essa investigação do Ministério Público (MP) sobre o Smiles da GOL. O próximo a ser investigado pelo MP será o programa de milhagem da TAM, que nunca põe à disposição lugares para seus cliente “fiéis”.

Há uma semana telefonei para o atendimento de milhagens da TAM para utilizar as minhas milhas para um upgrade, ou seja, obter uma categoria Executiva, e ouvi a seguinte e absurda resposta da atendente: “Senhor, para um upgrade com suas milhas, o senhor teria de adquirir uma passagem na Econômica com tabela cheia, que fica o mesmo valor da Executiva. Acho que não compensa, sugiro ao senhor comprar então a Executiva e guardar sua milhas para outra oportunidade”.

Essas milhas têm um custo para o fiel parceiro TAM e a TAM recebe em dinheiro essas milhas, não é favor, as milhas são passagens pagas antecipadamente pelo cliente. Arcangelo Sforcin Filho / São Paulo