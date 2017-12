Produto é retirado por pessoa desconhecida e cliente fica sem receber compra da Dafiti

Após comprar um produto no site Dafiti, Nazaré Santana foi informada que a mercadoria havia sido retirada nos Correios. No entanto, a leitora não reconhece o nome de quem realizou o recebimento do produto e afirma não ter assinado nada.

Apesar de ter reclamado para o SAC da empresa por repetidos dias, Nazaré não conseguiu nem uma resposta. Procurada pela reportagem do Estadão, a Dafiti se manifestou em nota afirmando que enviará novamente o produto e vai se certificar de que ele seja retirado corretamente dessa vez.

Reclamação da leitora: “Confiei na seriedade e no renome do site Dafiti e estou sendo enganada há quase um mês. Realizei compra em 17 de maio e até o momento não recebi os produtos. Numa estratégia arquitetada com o propósito de me ludibriar, seja pela Dafiti ou por sua transportadora de confiança, consta que o produto foi entregue em 28 de maio, fato que não ocorreu. Venho mantendo contato com o SAC há vários dias e a cada e-mail que chega, recebo respostas evasivas e a mesma manobra utilizada, que eu aguarde mais cinco dias… Até quando? Não posso mais esperar, vou viajar e os produtos são presentes. Não assinei nada e se alguém o fez por mim, posso constituir um advogado e provar perante a Justiça, através de exames grafotécnicos e grafológicos que a assinatura não é minha. Quero os produtos o mais rápido possível em minha residência. Caso a entrega não ocorra até o dia 20, vou exigir que os mesmos sejam entregues em outra Unidade da Federação, sem nenhum custo adicional.”

Resposta da empresa: “A Dafiti, em esclarecimento à cliente e leitora Nazaré Santana, afirma que o produto ficou disponível para retirada nos Correios até dia 28 de maio. Segundo informações da empresa de postagem, o pedido foi retirado por uma pessoa chamada Maria Augusta, que a cliente não reconhece. Em contato com a cliente, a Dafiti providenciará o reenvio do produto para a mesma agência dos Correios e acompanhará todo o processo de envio e retirada.”

Comentário da leitora: “A Dafiti entrou em contato comigo, estou aguardando os produtos, provavelmente não chegarão a tempo para a minha viagem, que será no próximo dia 20. Infelizmente, o desrespeito e transtorno continuam.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.