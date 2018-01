Procons registraram 2,4 milhões de reclamações em 2014; veja números

Empresas de telefonia e bancos foram as mais reclamadas no ano passado, principalmente por cobranças ou má qualidade dos produtos ou serviços

Os Procons brasileiros registraram mais de 2,4 milhões de reclamações de consumidores ao longo de 2014. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 9, e trouxeram empresas de telefonia e bancos no topo da lista de protestos dos clientes.

Somadas, as reclamações contra telefonia fixa, móvel e contra instituições financeiras, que sãos as três mais representativas da lista, chegam a 26,3% do total. Em números absolutos, foram 623.706 consumidores protestando por algum problema enfrentado com empresas dessa áreas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentre os 2,4 milhões de reclamações, 62,7% foram denúncias contra problemas e os outros 37,3%, consultas e orientações prestadas pelos Procons.

Os números foram apresentados pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, e integram o boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec). O documento traz uma análise sobre os assuntos mais demandados em âmbito nacional e por cada estado.

De acordo com o boletim, o principal problema enfrentado pelos consumidores foi com cobrança, com 844.052 casos. No ranking, problemas na oferta e má qualidade do produto ou serviço completam as três razões mais comuns para reclamações.

A secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira, ressaltou a importância do trabalho dos Procons. “Os dados de resolutividade demonstram o quanto os Procons tem uma atuação estratégica para solução de conflitos de consumo evitando assim que as demandas cheguem ao Poder Judiciário. Por isso é muito importante reconhece-los como um espaço de cidadania e de acesso justiça”, declarou em nota enviada à imprensa.

O Sindec é o sistema informatizado que integra o atendimento realizado por Procons de 26 estados, do Distrito Federal e de 336 municípios. Como vários destes Procons contam com mais de uma unidade, o Sistema abrange 641 unidades espalhadas por 440 cidades brasileiras.

Reclame. Já no consumidor.gov.br, plataforma estatal para reclamação de consumidores, foram registrados 50 mil atendimentos. A iniciativa começou a funcionar em julho do ano passado. Atualmente, ela conta com 52 mil usuários cadastrados e 228 empresas credenciadas. O consumidor.gov.br é um serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo na internet, monitorado pelos órgãos de defesa do consumidor e pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.