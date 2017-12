Procon-SP vai multar AES Eletropaulo por falhas na prestação de serviço

Entre os dias 28 de dezembro e 6 de janeiro foram registradas 265 queixas no órgão de defesa do consumidor

São Paulo – A Fundação Procon-SP se reuniu ontem (6/1) com a AES Eletropaulo para obter dados das ações tomadas pela concessionária para solucionar os problemas no fornecimento de energia, após as fortes chuvas ocorridas em 28 de dezembro. Segundo o assessor chefe do Procon-SP Roberto Dutra, as explicações dadas pela concessionária, como a quantidade de funcionários envolvida e as medidas tomadas, por exemplo, não foram satisfatórias e ficou evidente que a empresa não estava preparada para esses eventos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Até às 15 horas de ontem, 111 mil clientes estavam sem energia na Região Metropolitana. Hoje, a informação é de que um pouco mais de 60 mil continua sem luz”, acrescentou. Para Dutra, isso mostra que a situação não foi devidamente dimensionada pela AES Eletropaulo. “Há clientes que tiveram o problema solucionado, mas com as chuvas nos últimos dias, ficaram novamente sem o serviço, portanto isso mostra que a AES Eletropaulo não está preparada para as chuvas de verão”, disse.

Aumento de casos. Entre os dias 28 de dezembro e 6 de janeiro o Procon recebeu 265 queixas contra a concessionária e a média é de 40 por mês, informou Dutra.

Entre as queixas está falhas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). “Os usuários reclamam da dificuldade em obter alguma informação sobre o restabelecimento do serviço, além de não conseguir falar com um atendente. Ou ficava na musiquinha ou a ligação caía e a própria empresa admitiu essa falha”, disse Dutra, que destaca a obrigatoriedade prevista pela própria Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de atendimento ao cliente por um funcionário.

Outros pontos discutidos foram os danos causados pela falta de energia e como será feito o ressarcimento para quem perdeu alimentos e equipamentos elétricos. O Procon pediu aos representantes da AES Eletropaulo celeridade na solução de casos em que o consumidor comprove os problemas, explicou

Segundo Dutra, a AES Eletropaulo foi notificada ontem para apresentar um relatório sobre as ocorrências por região e, a partir dos dados apresentados pela empresa, uma equipe do Procon vai checar as informações também com os clientes para dimensionar o valor da autuação, que deve ocorrer nas próximas semanas. “Se for o caso, o Procon vai entrar em juízo com uma ação civil pública.” O valor médio das multas recebidas pela AES Eletropaulo é de R$ 3 milhões.

AES Eletropaulo confirmou ter recebido a notificação do Procon e disse que está avaliando o documento.