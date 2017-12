Procon-SP tem força-tarefa para fiscalizar comércio e aeroportos

O Procon de São Paulo preparou uma força-tarefa para atender as demandas do período de fim de ano. O trabalho teve início no começo de dezembro e deve se prolongar até a terça-feira, 23. Aeroportos no Estado e lojas do centro da capital são alguns dos pontos em que a fiscalização segue mais rigorosa.

Os aeroportos de Congonhas, Cumbica e Viracopos, em Campinas, terão equipes do Procon para verificar atrasos em voos e extravios de bagagem. A média de reclamações em juizados especiais que funcionam nesses locais ultrapassam os 10 casos por dia. O plantão de reclamações começa na sexta-feira, 19, e segue até a terça-feira, 23.

Em nota, o órgão também informou que já averiguou 1.655 estabelecimentos comerciais e emitiu 583 autuações no interior de São Paulo. Na capital, a equipe de fiscalização visitou 327 lojas de ruas de grande comércio, shoppings e grandes redes de varejo, autuando 113 deles.

“As equipes estão mobilizadas para facilitar a vida do consumidor nesta época de festas, quando o movimento de compras e de pessoas é bem maior. Estamos prontos para receber as reclamações e autuar as empresas que descumprirem o Código de Defesa do Consumidor”, afirmou em nota o diretor executivo do Procon-SP, Alexandre Modonezi.

Serviço: Plantão Procon-SP (Telefone 151, site do Procon-SP e Mídias Sociais)

Dias 19, 22 e 23 – Das 7h00 às 22h00

Dias 20 e 21 – Das 9h00 às 15h00

Dias 24 e 31 – Das 7h00 às 12h00

Dias 26 de dezembro e 2 de janeiro – Não há expediente

Dias 29 e 30 – Das 7h00 às 19h00