Procon-SP recebe mais de 1,3 mil reclamações na Black Friday

Indisponibilidade de produtos, falhas nas páginas na internet e mudança de preço na finalização da compra lideraram os protestos do consumidores durante a promoção

A Fundação Procon São Paulo recebeu 1.356 reclamações relativas a problemas na Black Friday. O balanço representa um recorde de ligações e registros das redes sociais e no site do órgão, que esteve de plantão entre a noite da quinta-feira e o início da madrugada do sábado passsado.

Em nota, o Procon informou que a maior demanda ocorreu por produtos anunciados, porém indisponíveis nos sites, e também falhas nas páginas e mudança de preço na finalização da comprar. Protestos dessas naturezas foram responsáveis por 76% do total de reclamações registradas.

O meio preferido dos consumidores para manifestarem o descontentamento durante a promoção foi a página do Procon na rede social Facebook, que recebeu 753 reclamações. O restante dos casos foram relatados pelo Twitter, pelo site do Procon e por telefone.

Dentre as empresas alvo de protesto estão as Americanas.com, Submarino, Shoptime e Saraiva. Apesar de também terem seus serviços contestados, as empresas Pontofrio.com.br, Casasbahia.com.br e Extra.com.br apresentaram alto índice de resolução das situações, acima dos 95% considerado ideal pelo órgão de defesa do consumidor.

“O plantão estruturado pelo Procon-SP mostrou que os consumidores estão cada vez mais atentos e mais informados. Por outro lado, mostrou também o descaso e a falta de respeito de algumas empresas que maquiaram preços, não cumpriram a oferta e, ainda, não atenderam seus clientes”, declarou em nota o diretor executivo do órgão, Alexandre Modonezi.