Procon-SP orienta consumidor sobre mercado financeiro

Palestra explicará como funciona o mercado de oferta de crédito e seus principais problemas

No dia 14/8 (quinta-feira), o Procon-SP promoverá o curso “Orientação Financeira” , para esclarecer sobre os riscos que a facilidade de obtenção de crédito pode trazer, especialmente aos jovens e pessoas de menor renda. Os participantes também aprenderão maneiras de cuidar de suas finanças e evitar dívidas.

Temas abordados:

• A importância da educação financeira

• Como surgem as dívidas

• Orçamento doméstico (por que e como fazer)

• A planilha de controle orçamentário

• Despesas constantes, eventuais e imprevistas

• Como manter o orçamento equilibrado

• Tipos de crédito e suas características

• O consumismo desde a infância

• Ações para sair do endividamento

• Regras dos cadastros de proteção ao crédito

• Regularização de cheques sem fundos e títulos protestado

• Aspectos emocionais do consumo

A palestra “Orientação Financeira” tem inscrições gratuitas e limitadas. Ela será ministrada pela Diretoria de Estudos e Pesquisas do Procon-SP.

Palestra – Orientação Financeira



Dia e hora: 14/8/2014, das 9h às 12h

Local: Auditório do Procon-SP – Rua Barra Funda, 930, 1º andar, sala 111, Barra Funda, São Paulo-SP.

Inscrições e informações: http://www.procon.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 3824-7065, das 9h às 17h. Vagas limitadas.

Fonte: Procon-SP