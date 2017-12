Procon-SP monitora a Black Friday

Primeiro levantamento do órgão registrou 753 denúncias; os sites mais citados foram B2W, Nova Pontocom e Saraiva

O Procon está monitorando o evento, que termina hoje à meia-noite, desde as 19 horas de ontem 27/11.

Até às 22h14 o Procon havia divulgado o primeiro levantamento, registrado até 16h40. Segundo a nota, foram feitos 753 atendimentos, a maioria pelo telefone 151 (170 casos) e pela página do órgão no Facebook (362). No Twitter, foram 91 manifestações e no site do Procon, 130.

Os mais citados (71% das 753 queixas) foram os grupos B2W (Americanas.com, Submarino e Shoptime); Nova Pontocom (Pontofrio.com.br, Casasbahia.com.br, e Extra.com.br), e Saraiva.

Os principais problemas relatados foram: produto ou serviço anunciado indisponível, sites intermitentes (falha na página), e mudança de preço na finalização da compra. Estes registros somam 78% das demandas registradas.

O diretor executivo do Procon-SP, Alexandre Modonezi, disse que as companhias serão multadas pelas irregularidades cometidas.