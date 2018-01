Procon-SP lança ranking online estadual

Com a medida, devem ser registrados mais de 550 mil atendimentos

Por Jerusa Rodrigues

A Fundação Procon-SP lançou hoje (1.º/10) o ranking online estadual, onde vão ser registrados os atendimentos dos 27 Procons do Estado de São Paulo.

Com essa medida, o consumidor vai poder consultar o índice de solução dos principais problemas apontados. “O consumidor paulista passa a contar com um cenário cada vez mais claro para exercer seu direito de escolha no mercado e optar pelos fornecedores que mais o respeitam”, defendeu em nota o diretor executivo da Fundação Procon-SP, Paulo Arthur Góes.

Os Procons que vão estar no ranking online são das cidades de: Araçatuba, Barretos, Barueri, Bauru, Caraguatatuba, Diadema, Embu das Artes, Jacareí, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Poá, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Santo André, Santos, São Caetano, São Sebastião, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Taubaté, Vinhedo e Votuporanga.

Consulte o ranking clicando aqui.