Procon-SP divulga ranking de planos de saúde mais reclamados

O Grupo Amil é líder em queixas

Por Jerusa Rodrigues

A Fundação Procon-SP divulgou nesta quinta-feira (22/8) o ranking das 10 operadoras de saúde mais reclamadas no 1.º semestre deste ano. De acordo o órgão, foram registrados 6.550 atendimentos, entre pedidos de orientação e queixas contra a operadora ou administradora de benefícios.

O Grupo Amil (Amil, Amico, DIX e Medial) foi a operadora mais reclamada, com 517 queixas; seguida pela administradora de planos de saúde coletivos Qualicorp Administradora de Benefícios, com 176 registros no Procon. O terceiro lugar ficou com a Green Line, com 141 registros; e o quarto, com a Unimed Paulistana, com 126 reclamações.

O Procon divulgou em nota que os grupos Unimed Paulistana, Amil e Greenline foram convocados para apresentar um Plano de Metas ao órgão, com o objetivo de reduzir o número de queixas e aumentar a solução dos casos já registrados.