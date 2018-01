Procon-SP autua 212 estabelecimentos da capital e do interior

As principais irregularidades verificadas foram falta de preço no produto e mercadorias sem prazo de validade ou com o prazo vencido



O Procon estadual de São Paulo e os Procons municipais de Campinas, Piracicaba, Jacareí e Sorocaba autuaram 212 empresas de um total de 623.

A operação, realizada entre os dias 23 e 27 de março, verificou que 35% dos 172 estabelecimentos visitados na capital tinham algum tipo de irregularidade. Os principais problemas encontrados foram: falta de preço nas mercadorias, em 49,41% dos casos, seguido por produtos com problemas de informação, com 27,06%.

No interior do Estado, 152 dos 451 fornecedores foram autuados.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, essas irregularidades são consideradas práticas abusivas e as multas variam de R$ 507,06 a R$ 7.606.061,80. Os estabelecimentos podem recorrer das autuações.