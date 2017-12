Procon notifica Dafiti por problemas em seu site

Empresa tem de avisar consumidor sobre possíveis irregularidades antes da compra

Por Jerusa Rodriges

A Fundação Procon-SP notificou hoje (15/7) a Dafiti (empresa Comercial Digital BF Ltda) para que apresente as medidas adotadas para sanar os problemas relatados por consumidores.

A empresa não pode veicular ofertas publicitárias de seus produtos no site, nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação, diz nota do órgão.

O consumidor também precisa ser informado pela Dafiti de que o site da empresa está em período de aprimoramento; quantos pedidos estão cadastrados e foram entregues ou não; e o prazo para isso.

Em caso de irregularidade, a multa varia de R$ 503,53 a R$ 7553.080,72, segundo o Código de Defesa do Consumidor.

Em nota, a Dafiti informou ao Blog Seus Direitos que:

“Nos últimos 15 dias a Dafiti está em processo de migração de sistema operacional. A empresa informa que está cumprindo os prazos comunicados proativamente aos clientes no ato da compra. Entretanto, o consumidor pode ter percebido lentidão na comunicação do status de seu pedido, questão que estará solucionada nos próximos dias. A Dafiti reforça que se preparou com antecedência de um ano para que a mudança de sistema tenha o mínimo impacto possível no atendimento aos clientes. A empresa acredita que, quando concluída, a migração causará significativo aprimoramento no serviço ao cliente.”