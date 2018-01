Procon móvel atenderá população na zona sul de São Paulo

Unidade registrará reclamações e prestará orientações sobre direitos do consumidor

O Procon estadual de São Paulo disponibilizará sua estrutura móvel para atendimento a população entre a quarta e a sexta-feira dessa semana. A atividade acontece em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor e no local poderão ser registradas reclamações e também haverá orientações sobre os mais diversos assuntos relativos à defesa do consumidor.

A unidade volante do Procon estará no Terminal Metropolitana do Jabaquara nos dias 18, 19 e 20 das 9h às 16h. De acordo com o órgão, o objetivo é fornecer informações e conscientizar as pessoas sobre direitos, incentivando a prática do Código de Defesa do Consumidor.

Serviço

Dias 18 a 20 – Procon Móvel no Terminal Jabaquara (EMTU)

Local: Terminal Metropolitano Jabaquara – Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Jabaquara – São Paulo – SP

Ponto de referência: Entre as ruas dos Comerciários e Nelson Fernandes, ao lado do Terminal Rodoviário do Jabaquara, onde partem ônibus para a Baixada Santista.

Horário: das 9h00 às 16h00