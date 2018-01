Procon monitora bloqueio de internet móvel em São Paulo

Órgão de defesa do consumidor quer contabilizar casos para adotar medidas coletivas contra as empresas, caso se constate irregularidades

O Procon estadual de São Paulo passou a disponibilizar nesta segunda-feira, 27, uma ferramenta para que consumidores denunciem bloqueios injustificados de internet móvel. O objetivo é monitorar a prática das empresas e buscar soluções para os problemas apresentados, com “adoção de medidas coletivas, inclusive aplicação de sanção administrativa, se constatado prejuízo a coletividade”, segundo informou o órgão de defesa do consumidor.

A página do Procon na internet disponibiliza um formulário a ser preenchido pelos clientes das operadoras de telefonia relatando os problemas enfrentados. As reclamações serão encaminhadas pelo órgão à empresa, que passa a ter o prazo de cinco dias úteis para se manifestar, devendo contatar o consumidor em um dos canais disponibilizados no formulário.

O canal surge em um momento de embate entre órgão de defesa do consumidor e empresas de telefonia. Desde o final do ano passado, as operadoras alteraram a política de uso de internet móvel e causaram insatisfação de clientes. Para o Procon, há violação nos direitos do consumidor, uma vez que a prática entrou em prática durante a vigência de um contrato e sem aviso prévio ao cliente.

As empresas negam irregularidades. Na semana passada, o sindicato que representa as maiores telefônicas do País, como Vivo, Oi, Claro e Tim, divulgaram um acordo se comprometendo a melhorar a transparência quanto ao uso de internet pelos clientes e fornecer ferramentas capazes de monitorar o gasto.