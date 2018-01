Procon lança manual da Copa para turistas

Cartilha oferece opções de consulta em inglês, português ou espanhol

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por Jerusa Rodrigues

Fundação Procon-SP lançou uma cartilha eletrônica com informações sobre os direitos do turista como consumidor.

A cartilha explica quais são os direitos do turista caso tenha suas bagagens extraviadas, problemas com transporte, queixas sobre hospedagem, alimentação ou telefonia, dúvidas com segurança e operações bancárias, e demais imprevistos.

O guia eletrônico, “Direitos do Consumidor Turista”, pode ser consultado em português, inglês e espanhol.