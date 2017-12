Procon inclui mais 18 sites em sua lista negra

Muitos fornecedores não entregam o produto e não são localizados

Por Jerusa Rodrigues*

A Fundação Procon adicionou mais 18 sites não recomendados aos consumidores nesta sexta-feira (18/7).

As empresas incluídas foram notificadas pelo órgão de defesa do consumidor e não responderam ou não foram encontradas.

Esses fornecedores muitas vezes não são localizados, mesmo no rastreamento feito no banco de dados de órgãos como Junta Comercial, Receita Federal e Registro BR – responsável pelo registro de domínios no Brasil, diz a nota do Procon.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alguns casos são encaminhados para o Departamento da Polícia que combate os crimes eletrônicos e ao Comitê Gestor da Internet (CGI), que controla o registro de domínios no Brasil. Porém, muitos sites continuam em atividade. Por isso, o Procon alerta o consumidor a buscar mais informações a respeito do fornecedor antes de efetuar qualquer compra na internet.