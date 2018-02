Procon divulga ranking das empresas mais reclamadas

Grupo Vivo, com registros de problemas básicos com telefonia fixa, é a empresa líder



Por Jerusa Rodrigues

A Fundação Procon-SP divulgou ontem (25/7) o ranking das 30 empresas mais reclamadas no primeiro semestre deste ano. Os setores que mais se destacaram foram telecomunicações, instituições financeiras e comércio eletrônico. Em 2013, o Procon registrou 39.520 queixas de consumidores referentes a telecomunicações (telefonia fixa e móvel,acesso à internet e TV por assinatura); seguidas por reclamações contra instituições financeiras, com 34.971; e por problemas com aparelho celular, com 10.260 casos.

Leia a nota da Fundação Procon-SP na íntegra.

Documento Veja o quadro comparativo do Procon de 2012 e 2013. PDF