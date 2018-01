Procon autua 153 empresas em operação “Festa Junina”

Órgão fiscalizou estabelecimentos em diferentes pontos do estado e constatou irregularidades; empresas pagarão multa

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo autuou 153 estabelecimentos durante vistorias no âmbito da operação “Festa Junina”. No total, 448 pontos de comércio passaram por fiscalização do órgão, que avaliou utensílios, trajes e alimentos típicos dos festejos de São João.

De acordo com o Procon, as empresas autuadas vão responder a processo administrativo e receberão em 15 dias o auto de infração, com dados das multas a serem pagas; o valor inicial da autuação é de R$ 533,51.

O órgão de defesa do consumidor informou que entre as falhas encontradas estavam: mercadoria com prazo de validade vencido, não cumprimento de oferta anunciada, produtos sem preço, preço no caixa maior do que na área de venda, inexistência de rótulos ou etiquetas em língua portuguesa, o estabelecimento não aceitar cartões de crédito ou débito para determinados produtos, imposição de valor mínimo para pagamentos em cartão, inadequação da informação de glúten/tabela nutricional, falta de exemplar do Código de Defesa do Consumidor e do telefone do Procon.

A operação visitou estabelecimentos em diversos pontos do estado e contou com a participação dos procons municipais de Piracicaba, Sorocaba e Votorantim.