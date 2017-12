Problemas técnicos com SKY persistem

Funcionário não faz reparo e ainda pediu valor ‘por fora’, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Assino a SKYe, após a terceira visita técnica, meu problema com sinal HD persiste. O técnico credenciado da empresa foi até a minha residência e informou que a SKY não lhe fornece meios para o reparo da antena que está com interferência. Porém, caso eu queira solucionar o problema, deverei pagar a ele R$ 180 reais por fora. Um absurdo! Eduardo Pereira Santos Jr. / São Paulo

Resposta: A SKY informa que no dia 16/5 uma equipe de atendimento entrou em contato com o cliente e solicitou o agendamento do atendimento técnico com prioridade. O caso será acompanhado até a finalização.

Réplica do leitor: Recebi um telefonema da SKY, informando que eles acompanhariam o meu caso. Porém, o problema persiste. A empresa só resolveu tomar alguma atitude, após reclamação feita no jornal.