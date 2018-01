Sinal da SKY apresenta problemas frequentes

Eles não se preocupam com o cliente, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Sou cliente da SKY e estou muito decepcionada com a falta de preparo e estrutura para o atendimento ao cliente em caso de problemas técnicos. Estou sem sinal desde 30/5 e abri um chamado na central no dia 2/6. A visita técnica foi agendada para 6/6, mas o funcionário não apareceu e ninguém entrou em contato. No mesmo dia contatei o SAC da SKY, que reagendou para o dia seguinte. Nenhum técnico apareceu, mas alguém da empresa me ligou reagendando a visita para o dia 9/6. Recebi uma mensagem de texto confirmando o serviço para o dia 18/6. Uma verdadeira complicação. Liguei na SKY e o atendente informou que não constava nenhum agendamento no sistema. Estou há dias sem sinal e ninguém resolve o meu problema. É lamentável! Daniela Bueno Dragone / São Paulo

Resposta: A SKY informa que no dia 12/6 entrou em contato com cliente e agendou a abertura de uma nova Ordem de Serviço com prioridade de atendimento. O caso será acompanhado até a finalização.

Réplica da leitora: Agendaram a visita para o dia 14/6, e novamente ninguém apareceu e muito menos entrou em contato.