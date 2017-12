Problemas no estacionamento do Zoológico

O local não se preocupa com a segurança dos visitantes, reclama a leitora

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação da leitora: Reclamo do estacionamento do zoológico. Além de representar um desserviço, gera riscos à segurança dos visitantes. Além disso, os carros são deixados ao lado das vias e, com isso, os visitantes são obrigados a transitar no meio da rua de terra, com carrinhos e crianças, desviando dos carros que esperam para estacionar. Quando questionei um funcionário sobre a situação, ele me respondeu que há uma passarela para os pedestres. De fato há uma passarela, mas ela só atende a uma parte mínima do estacionamento. Marta Almeida / São Paulo

Resposta: A Ouvidoria do Zoológico esclarece que o estacionamento é terceirizado e que, apesar de relativamente grande, comporta um número limitado de veículos. Em finais de semana de tempo bom e em feriados prolongados, o volume de público aumenta, assim como a quantidade de motoristas em busca de vagas para estacionar. Sobre a estrutura, informa que está sendo avaliada pela Diretoria do Zoológico, que encontra problemas ambientais para a reforma do mesmo. O espaço difere de estacionamentos com piso impermeabilizado, situados em locais fechados, como nos shoppings, por exemplo. Aqui a rusticidade do ambiente tem a ver com a não degradação da natureza. Além disso, por estar numa área de proteção ambiental, remanescente da Mata Atlântica, não há condições legais para derrubar a mata a fim de se ampliar o estacionamento. Por isso, estão sendo estudadas outras formas de disponibilizar mais vagas e melhorar as existentes.

Réplica da leitora: A principal preocupação e o desconforto é com a quantidade de carros e a forma como são estacionados e não com o tipo de piso. Ressalto ainda que quando saí às 12 h do zoológico ainda havia vagas, e que mesmo em dias de pouco movimento, a orientação que recebo para estacionar é a mesma.

Foto: Marta Almeida