Problemas no embarque na Estação Tucuruvi linha azul

“Após mudanças no Metrô, tudo ficou pior. Vou voltar a trabalhar de carro”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde o início do ano houve mudança no embarque na Estação Terminal Tucuruvi, Linha Azul do Metrô. Antes era possível embarcar pelas duas plataformas em qualquer horário, o que dividia a quantidade de passageiros. Agora, no horário de pico, até as 9 horas, só é possível embarcar pela plataforma 2. Isso faz com que a a estação fique lotada, causando risco de algum passageiro cair nos trilhos. Enquanto isto, a plataforma 1 está completamente vazia. É comum ver idosos serem empurrados e quase caírem quando as portas se abrem, tamanha a quantidade de passageiros esperando pelo trem. Aldino Candido da Silva / São Paulo

Resposta: A Companhia do Metrô esclarece que os trens da Linha 1-Azul passaram a ser esvaziados na plataforma da Estação Tucuruvi em função da implantação do Embarque Preferencial nesta estação, estratégia operacional que possibilita melhores condições de embarque aos idosos, gestantes, pessoas com necessidades especiais e com mobilidade reduzida, entre outros. Além disso, assim como já é praticado nas linhas 3-Vermelha e 2-Verde, algumas composições esvaziadas na estação Tucuruvi agora partem vazias deste ponto e começam a prestar serviço em outros trechos, onde há maior concentração de usuários nas plataformas, tais como as estações Santana e Portuguesa-Tietê, proporcionando maior equilíbrio de demanda em toda a linha.

Réplica do leitor: Os argumentos do Metrô não me convencem. O embarque preferencial poderia ser feito nas duas plataformas, inclusive de uma maneira mais confortável e segura para quem necessita. Além disso, a composição pode passar vazia pela Estação Tucuruvi e atender outras estações. Isso não tem nada a ver com as duas plataformas funcionarem juntas. Vou voltar a trabalhar de carro, pois o transporte coletivo está cada vez pior.