Técnicos da SKY quebram telhado para instalar antena

Empresa só me deu dor de cabeça, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Recentemente contratei um serviço da SKY. Porém os técnicos foram até a minha residência e quebraram o telhado para realizar a instalação. O resultado foi uma infiltração no teto. Indignado com essa situação, cancelei o serviço. Até hoje aguardo a retirada dos aparelhos e uma posição da empresa sobre os reparos a serem feitos. Washington Roque / São Paulo

Resposta: A SKY informa que no dia 5/5 entrou em contato com o cliente e realizou a abertura da ordem de serviço, mediante agendamento prévio, para a vistoria e a análise referentes aos danos causados. Na ocasião, o consumidor foi orientado a aguardar a conclusão do atendimento para receber as orientações de ressarcimento.

Réplica do leitor: Um técnico da SKY compareceu no dia 8/5 na minha residência, mas nada foi resolvido. O funcionário da SKY disse que não realiza a pintura do imóvel.



Foto: Washington Roque