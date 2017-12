Problemas na alteração do Combo NET

Há 1 mês tento diminuir a grade de canais do meu plano e não consigo, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Tenho um contrato com a NET e há mais de 1 mês estou tentando diminuir o meu Combo. No último contato que fiz com a operadora, dia 13/5, fui informada de que a região onde eu moro não é possível mudar o plano, nem aumentar ou diminuir a grade de canais. É uma piada não poder fazer alteração de plano. Alguns anos já alterei o meu Combo sem problemas. Não estou trabalhando no momento e preciso diminuir o plano, por questão de necessidade. Valéria Farias / São Paulo

Resposta: A NET informa que, em contato com a cliente, providenciou a mudança no pacote conforme solicitado.

Réplica da leitora: Eles só resolveram o problema após reclamação no jornal. O atendimento é péssimo!