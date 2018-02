Problemas com os Correios

“O serviço é péssimo e não funciona”, informa leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Reclamo dos Correios. Paguei por um Sedex que novamente não foi entregue e nem deixaram o protocolo para que eu retirasse na agência. O que acho errado, já que paguei para ser entregue. Não é a 1ª vez que isso acontece. Já reclamei na Ouvidoria, recebi vários protocolos mas o problema permanece. Os atendentes informam que vão verificar, mas de nada adianta. Quando tenho que ir nas agências, sempre sou mal atendida por funcionários despreparados. Não aguento mais essa situação! Andréa C. Santos / Jacareí

Resposta: Os Correios informam que o objeto foi retirado pela sra. Andréa no dia 22/6. Antes, a ECT fez três tentativas de entrega na residência da cliente, sem êxito, devido à ausência de algum morador. As notificações foram deixadas no endereço indicado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: Realmente peguei o produto. Mas não concordo de ter que buscar na agência mesmo pagando o serviço Sedex. Além de não respeitarem o cliente, mentem alegando que não há ninguém em casa. É uma empresa que por ser pública, é uma bagunça e não há funcionário capacitado para resolver este problema. Não é a 1ª vez que isso acontece.