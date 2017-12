Problemas com o programa de milhagem da TAM

Estou há 5 meses tentando receber a minha pontuação, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Em fevereiro viajei para Nova York e até hoje tento obter as milhas relacionadas a esta viagem. Contatei o site da TAM e fui informado pelo atendente de que a companhia havia feito o crédito na minha conta, o que não é verdade. Tentei várias vezes ligar na central de atendimento, mas não consegui. É impossível ser atendido, pois sempre estão ocupados e me deixam esperando na ligação por vários minutos. Quando fiz o check in, na época, a funcionária me confirmou que as milhas seriam creditadas sem problemas. Marcio Ishihara / São Paulo

Resposta: A TAM Linhas Aéreas informa que os pontos solicitados foram creditados na conta do programa TAM Fidelidade do passageiro. O extrato completo pode ser verificado pelo site www.multiplusfidelidade.com.br.

Réplica do leitor: As milhas não foram creditadas, como a TAM respondeu.